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Сирія обстріляла турецькі міста, є жертви

Новини » В світі    10.10.2019 - 19:07
Сирія обстріляла турецькі міста, є жертви
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

В результаті обстрілу загинули 6 чоловік, 65 отримали поранення

"Сирійські демократичні сили" (СДС) обстріляли прикордонні з Сирією міста Туреччини, загинули 6 людей, близько 65 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що СДС здійснили мінометний і ракетний обстріл турецьких міст Акчакале, Джейланпынар і Нусайбин. Серед загиблих - 9-місячна дитина.

Як повідомили в міністерстві оборони Туреччини після обстрілу, турецька армія виявила та знищила курдських бойовиків, націлених на цивільних осіб.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії. Головна мета операції - створення буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Через добу президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив про 109 ліквідованих терористів.

В результаті обстрілу турецької армії в Сирії загинули як мінімум 8 мирних жителів. Ще 20 отримали поранення.

Також повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Туреччину до стриманості в Сирії. Також не підтримав початок військової операції в Сирії і президент США Дональд Трамп.

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