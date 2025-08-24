Сирія хоче прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти випускатиме у РФ, - Reuters

Голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє сказав, що терміни запровадження нової валюти ще переглядаються і додав, що це є необхідним.

"Ми створили комітети з державними та приватними банками, а також експертами центрального банку, щоб визначити вимоги до змін валюти", – зауважив він.

Сирійський фунт втратив понад 99% своєї вартості з початку війни у ​​2011 році, а обмінний курс зараз становить близько 10 000 фунтів за долар США. До війни було - 50 фунтів.

Різке падіння курсу валюти ускладнює щоденні операції та грошові перекази.

Так, за покупками сирійці ходять з чорними поліетиленовими пакетами, де лежить щонайменше півкілограма банкнот номіналом 5000 фунтів - наразі це найвищий номінал.

Також сирійські банкіри, на яких посилається Reuters, розповіли, що зараз приблизно 40 трильйонів фунтів перебувають в обігу поза офіційною фінансовою системою Сирії. Випуск нових банкнот надасть уряду кращий контроль над готівкою в обігу.

Двоє банкірів та ще одне обізнане джерело повідомили, що Сирія домовилася з російською державною друкарнею грошей "Гознак" про виготовлення нових банкнот.

Угоду було остаточно укладено, коли високопоставлена ​​сирійська делегація відвідала Москву наприкінці липня.

"Гознак" також друкував сирійську валюту за часів Башара Асада. Зараз його обличчя зображено на банкноті у 2000 фунтів, а його батька, Хафеза, - на банкноті в 1000 фунтів.