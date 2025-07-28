Після диктатури Асада - демократія? Сирія робить крок до політичного перезавантаження

Сирія готується до проведення перших парламентських виборів після падіння багаторічного режиму Башара Асада.

Тимчасова влада в Дамаску вже заявила, що майбутні вибори мають стати ключовим кроком до демократичного відновлення країни, яка пережила понад десятирічну громадянську війну.

Голова Вищого комітету з виборів Мохаммед Таха аль-Ахмад вже повідомив державному агентству SANA, що голосування відбудеться з 15 по 20 вересня 2025 року.

Зазначимо, що це будуть перші вибори в країні після втечі Асада з Дамаска. Так, після блискавичної атаки повстанців у грудні минулого року, було встановлено тимчасовий уряд на чолі з президентом Ахмадом аш-Шараа.

Подія ознаменувала кінець понад 20-річного авторитарного правління Асада.

Тепер же у громадян Сирії буде можливість самостійно вибрати владу.

Загалом до Народних зборів оберуть 210 депутатів: третину з них призначить тимчасовий президент, а решта буде обрана в ході голосування.

У кожній провінції країни буде створено спеціальні виборчі колегії, які здійснюватимуть процес голосування за місцевими кандидатами.

Вибори проходитимуть відповідно до тимчасової конституції, яку аш-Шараа підписав у березні 2025 року. Документ передбачає створення Народного комітету - тимчасового парламенту, що діятиме до ухвалення постійної конституції та повноцінних загальних виборів. Очікується, що процес формування нової політичної системи триватиме кілька років.

Оголошення про вибори з’явилося на тлі загострення міжконфесійного протистояння в країні. Зокрема, на початку липня в південній провінції Свейда вибухнуло насильство між різними релігійними групами, внаслідок якого загинули сотні людей. Цей конфлікт став серйозним викликом для стабільності нового уряду та поставив під загрозу післявоєнний перехідний процес.

Хоча дата виборів уже визначена, спостерігачі застерігають, що безпекова ситуація в багатьох регіонах Сирії залишається нестабільною. Як буде реалізовано голосування в умовах зруйнованої інфраструктури, відсутності єдиного державного контролю в низці провінцій та загальної політичної невизначеності — залишається відкритим питанням.