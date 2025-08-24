Сирия хочет убрать два нуля из своей валюты, новые банкноты будет выпускать в РФ, - Reuters

Председатель Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие сказал, что сроки введения новой валюты еще пересматриваются и добавил, что это необходимо.

"Мы создали комитеты с государственными и частными банками, а также экспертами центрального банка, чтобы определить требования к изменениям валюты", - отметил он.

Сирийский фунт потерял более 99% своей стоимости с начала войны в 2011 году, а обменный курс сейчас составляет около 10 000 фунтов за доллар США. До войны было - 50 фунтов.

Резкое падение курса валюты затрудняет ежедневные операции и денежные переводы.

Так, за покупками сирийцы ходят с черными полиэтиленовыми пакетами, где лежит минимум полкилограмма банкнот номиналом 5000 фунтов - сейчас это самый высокий номинал.

Также сирийские банкиры, на которых ссылается Reuters, рассказали, что сейчас примерно 40 триллионов фунтов находятся в обращении вне официальной финансовой системы Сирии. Выпуск новых банкнот предоставит правительству лучший контроль над наличными в обращении.

Двое банкиров и еще один осведомленный источник сообщили, что Сирия договорилась с российской государственной типографией денег "Гознак" об изготовлении новых банкнот.

Соглашение было окончательно заключено, когда высокопоставленная сирийская делегация посетила Москву в конце июля .

"Гознак" также печатал сирийскую валюту во времена Башара Асада. Сейчас его лицоизображено на банкноте в 2000 фунтов, а его отца, Хафеза, - на банкноте в 1000 фунтов.