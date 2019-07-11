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В Сирии взорвался автомобиль, есть жертвы

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 18:12
В Сирии взорвался автомобиль, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter.com/Haber_VAR_)

В результате взрыва погибли 11 человек, еще 35 - получили ранения

В сирийском городе Африн произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли 11 человек, еще 35 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.

Как сообщается, в центре города Африн в автомобиле сработало взрывное устройство. В результате взрыва из бака автомобиля вылилось дизельное топливо, которое при контакте с огнем загорелось, - возник пожар, который создал густую дымовую завесу.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, которые оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Силы безопасности Сирии заявили, что террористический акт был совершен организацией YPG/PKK.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что три человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты в многоквартирном жилом доме на окраине Тбилиси. Инцидент произошел в поселении Варкетили. Пострадавшие были госпитализированы в различные медучреждения города.

Кроме того, 10 июля в Сирии в результате взрыва мины погибли семеро подростков. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.

В Сирии семь подростков погибли от взрыва мины В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших
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