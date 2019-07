В Сирии взорвался автомобиль, есть жертвы

В результате взрыва погибли 11 человек, еще 35 - получили ранения

В сирийском городе Африн произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли 11 человек, еще 35 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.

Как сообщается, в центре города Африн в автомобиле сработало взрывное устройство. В результате взрыва из бака автомобиля вылилось дизельное топливо, которое при контакте с огнем загорелось, - возник пожар, который создал густую дымовую завесу.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, которые оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Силы безопасности Сирии заявили, что террористический акт был совершен организацией YPG/PKK.

A car bomb exploded near #Afrin city center. The explosion was on the Afrin-Tarande road, It is about 3 km from the center pic.twitter.com/a96onEmOyk