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В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 12:15
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (Мусиенко Владислав/УНИАН)

В подъезде жилого дома взорвалась граната

Три человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты в многоквартирном жилом доме на окраине Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации "Эхо Кавказа", инцидент произошел в поселении Варкетили, взрыв прогремел в полночь. Пострадавшие были госпитализированы в различные клиники города. По информации врачей, состояние пострадавших стабильное. 

"К нам поступил один пациент. У него были множественные поверхностные ранения, которые были нанесены металлическими осколками", - уточняет врач университетской клиники им. Ингороква, куда поступил постраждавший 18-летний подросток во время взрыва .

По предварительной информации, гранату в подъезд подложил мужчина. Его личность уже установлена, ведутся мероприятия для его задержания.

Напомним, ранее сообщалось во Львове на улице Гордынских в парке "Песочные озера" обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами.

Как сообщало РБК-Украина, 10 июля в Сирии в результате взрыва мины погибли семеро подростков. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.

 

В Сирии семь подростков погибли от взрыва мины В Киеве в результате взрыва погиб мужчина
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