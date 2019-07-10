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В Сирии семь подростков погибли от взрыва мины

Новости » Общество    10.07.2019 - 02:08
В Сирии семь подростков погибли от взрыва мины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подростки подорвались во время сельскохозяйственных работ

В поселке Деблан в провинции Дейр-эз-Зор в результате взрыва мины погибли семь подростков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет.

Боевики террористической группировки "Исламское государство", которые хозяйничали на востоке Сирии, оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности. По данным SANA, это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаудара российской авиации по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей. Авиаудар был нанесен в зоне деэскалации.

РБК-Украина писало, что не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Обстрелы по населенному пункту велись из реактивных систем залпового огня. 

 

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