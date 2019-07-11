У Сирії вибухнув автомобіль, є жертви

Фото: місце події (twitter.com/Haber_VAR_)

В результаті вибуху загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення

У сирійському місті Афрін стався вибух автомобіля, в результаті якого загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

Як повідомляється, в центрі міста Афрін в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. У результаті вибуху з бака автомобіля вилилося дизельне паливо, яке при контакті з вогнем зайнялося, - виникла пожежа, який створив густу димову завісу.

На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу постраждалим і доставили їх в медичні установи.

Сили безпеки Сирії заявили, що терористичний акт був здійснений організацією YPG/PKK.

A car bomb exploded near #Afrin city center. The explosion was on the Afrin-Tarande road, It is about 3 km from the center pic.twitter.com/a96onEmOyk — Şervanên Efrînê (@Liberationafrin) 11 липня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що три людини постраждали в результаті вибуху ручної гранати в багатоквартирному житловому будинку на околиці Тбілісі. Інцидент стався в поселенні Варкетили. Постраждалі були госпіталізовані в різні медустанови міста.

Крім того, 10 липня у Сирії в результаті вибуху міни загинули семеро підлітків. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт.