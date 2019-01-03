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В Сирии в результате боев почти 40 человек погибли в течение двух дней

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 07:26
В Сирии в результате боев почти 40 человек погибли в течение двух дней
Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

40 человек погибли из-за боев между исламистами и союзниками Анкары

Боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которую связывают с террористической организацией "Аль-Каида", атаковали отряды сирийского оппозиционного "Фронта национального освобождения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Указано, что в результате боев в течение последних двух дней погибли по меньшей мере 39 человек. Боевые действия развернулись в провинции Алеппо на севере Сирии.

Так, вследствие наступления исламисты захватили город Дар-Таазза - второй по населению на западе провинции, а также еще два других населенных пункта. Ранее они находились под контролем умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Турция.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям антиправительственной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. Авиаудары нанесли по селам Зуайнир и Маренд в районе Идлиба Джир аль-Шугур.

Как писало РБК-Украина, президент Сирии Башар Асад разрешил Ираку наносить удары по террористической организации "Исламское государство" в Сирии без разрешения Дамаска на проведение соответствующих операций.

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