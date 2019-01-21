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В Сирии смертник атаковал военный конвой США

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 15:14
В Сирии смертник атаковал военный конвой США
Фото: место взрыва (twitter.com/MewanDolamari.)

В результате атаки погибли 5 человек

В Сирии смертник атаковал совместный военный конвой сил США и курдских повстанцев, в результате нападения погибли по меньшей мере пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN Turk.

Сообщается, что смертник взорвал замонований автомобиль. Издание пишет, что взрыв прогремел возле блокпоста поддерживаемых США курдов. Теракт произошел в городе на северо-востоке Сирии.

Напомним, 20 января в Афганистане из-за взрыва бомбы во время движения колонны губернатора южной провинции Логар погибло по меньшей мере 8 силовиков. Сам губернатор во время взрыва не пострадал. Также в колонне находился глава разведывательного управления Афганистана, который не получил ранений.

До этого в Сирии произошел взрыв в автобусе, есть погибшие. Первое взрывное устройство сработало в пассажирском автобусе, что привело к гибели двух человек, следующий взрыв прогремел в центре города, где бомба была заложена в один из мусорных контейнеров.

Также 16 января в сирийском Манбидже произошел мощный взрыв. Сообщается, что в результате взрыва погибли двое американских солдат.

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