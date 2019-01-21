У Сирії смертник атакував військовий конвой США

Фото: місце вибуху (twitter.com/MewanDolamari.)

В результаті атаки загинули 5 людей

У Сирії смертник атакував спільний військовий конвой сил США та курдських повстанців, в результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

Повідомляється, що смертник підірвав замонований автомобіль. Видання пише, що вибух прогримів біля блокпосту підтримуваних США курдів. Теракт стався в місті на північному сході Сирії.

Нагадаємо, 20 січня в Афганістані через вибух бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків. Сам губернатор під час вибуху не постраждав. Також у колоні перебував глава розвідувального управління Афганістану, який не отримав поранень.

До цього у Сирії стався вибух в автобусі, є загиблі. Перший вибуховий пристрій спрацював в пасажирському автобусі, що призвело до загибелі двох людей, наступний вибух прогримів в центрі міста, де бомба була закладена в один із сміттєвих контейнерів.

Також 16 січня в сирійському Манбіджі стався потужний вибух. Повідомляється, що в результаті вибуху загинули двоє американських солдатів.