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В Афганистане атаковали кортеж губернатора, погибли 8 силовиков

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 14:15
В Афганистане атаковали кортеж губернатора, погибли 8 силовиков
Фото: последствия нападения (twitter.com/TOLOnews)

"Талибан" взял ответственность за нападение

В Афганистане при взрыве бомбы во время движения колоны губернатора южной провинции Логар погибло по меньшей мере 8 силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чиновники рассказали, что сам губернатор при взрыве не пострадал. Также в колоне находился глава разведывательного управления Афганистана, который не получил ранений

Пресс-секретарь полиции провинции Лоагара Шапхур Ахмадзай заявил, что был произведен взрыв машины, которая стояла на обочине дороги между Лагром и Кабулом, по которой и ехал губернатор.

"К сожалению, 10 человек ранены, и число жертв может возрасти", - заявил Ахмадзай.

Ответственность за проведения атаки взяла на себя группировка "Талибан".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сирии произошел взрыв в автобусе, есть погибшие. Первое взрывное устройство сработало в пассажирском автобусе, что привело к гибели двух человек, следующий взрыв прогремел в центре города, где бомба была заложена в один из мусорных контейнеров.

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