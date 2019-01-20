В Сирии произошел взрыв в автобусе, есть погибшие

Фото: взрыв в Африне (twitter.com/SyriaCivilDef)

В результате подрыва двух взрывных устройств погибло 3 гражданских

В северо-западном сирийском городе Африн прогремело два взрыва, что привело к гибели 3 гражданских, еще 9 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первое взрывное устройство сработало в пассажирском автобусе, что привело к гибели двух человек Следующий взрыв прогремел в центре города. Бомба была заложена в один из мусорных контейнеров.

Издание отмечает, что теракт совпал по времени с годовщиной начала наземной операции турецкой армии "Оливковая ветвь" против курдских повстанцев, которая была направлена на курдский город Африн.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, сегодня, 20 января, в Дамаске произошел мощный взрыв, есть погибшие. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв произошел возле военного разведывательного управления.

Ранее сообщалось, что в сирийском Манбидже произошел мощный взрыв. Сообщается, что в результате взрыва погибли двое американских солдат.