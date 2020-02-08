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Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией

Новости » В мире     08.02.2020 - 17:09
Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

Иран призывает решать конфликт дипломатическим путем

Иран готов оказать помощь в преодолении военного конфликта между Турцией и Сирией. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником Организации Объединенных Наций (ООН), конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.

"В ходе встречи Иран подтвердил, что гражданские лица в Сирии не должны использоваться в качестве живого щита... и что Иран готов выступить посредником между Турцией и Сирией для решения проблемы", - сообщили в МИД Ирана.

Также министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад заявил, что Тегеран готов помочь в смягчении кризиса в Сирии в отношении независимости и суверенитета Сирии.

Отметим, военный конфликт в Сирии длится уже около девяти лет. Турция поддержала повстанцев, которые хотели свергнуть президента Сирии Башара Асада, а Иран и Россия поддержали силы Асада в войне.

Напомним, 6 февраля Турция перебросила 20 танков в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается наступление войск режима Башара Асада.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб. Представители ЕС обратились к противоборствующим сторонам конфликта с призывом облегчить доставку гуманитарной помощи в регионе, а также обеспечить безопасность гражданского населения.

Жертвами новых атак войск Асада и РФ в Идлибе стали 15 гражданских, - Anadolu ООН выделяет 30 млн долларов на чрезвычайную помощь Сирии
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