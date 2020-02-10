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Турецкие войска в Идлибе попали под обстрел, Эрдоган собрал срочное совещание

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 16:10
Турецкие войска в Идлибе попали под обстрел, Эрдоган собрал срочное совещание
Фото: турецкие войска в Идлибе (aa.com.tr)

В результате атаки сирийской армии погибли пятеро турецких военных

Сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пятеро военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Сообщается, что пятеро турецких военнослужащих погибли в ходе обстрела в Идлибской зоне деэскалации, еще пятеро получили ранения. При этом в Минобороны Турции заявили, что по району артиллерийского обстрела был нанесен ответный удар.

Также сообщается, что в связи с инцидентом президент Турции Реджеп Эрдоган проводит срочное совещание с министром обороны Хулуси Акаром.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией. Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником ООН, конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.

Также сообщалось, что Анкара перебросила 20 танков в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается наступление войск режима Башара Асада.

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