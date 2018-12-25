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У Сирії збили кілька ракет в небі над Дамаском

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 23:39
У Сирії збили кілька ракет в небі над Дамаском
Ілюстративне фото (timesofisrael.com)

Сирійські ЗМІ повідомляють, що за кілька годин до атаки були помічені ізраїльські винищувачі

У небі над Дамаском сирійська система протиповітряної оборони (ППО) збила кілька невідомих цілей. Попередньо повідомляється про ракети, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське осударственное новинне агентство SANA.

Повідомляється про знищення кількох повітряних цілей силами ППО. За даними ЗМІ, незадовго до відбиття атаки в небі над Дамаском, винищувачі ВПС Ізраїлю були помічені на півдні Лівану - це неподалік від столиці Сирії.

За даними агентства SANA, атака була здійснена з території Лівану, при цьому характер цілей не уточнюється.

Як повідомляє Times of Israel, а також прес-служба армії оборони Ізраїлю, що ізраїльські системи ППО завдали удару по зенітній ракеті, запущеній з Сирії. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, раніше глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна при необхідності готова розширити проведення військових операцій у Сирії після відходу військ Сполучених Штатів Америки.

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