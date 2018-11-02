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Турчинов считает противовоздушную оборону одним из важных приоритетов для Украины

Новости » Политика    02.11.2018 - 13:14
Фото: учения на полигоне "Ягорлик" (rnbo.gov.ua)
Фото: учения на полигоне "Ягорлик" (rnbo.gov.ua)

Турчинов посетил военные учения с боевыми стрельбами на полигоне "Ягорлик"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает противовоздушную оборону одним из важных приоритетов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, Турчинов посетил военные учения с боевыми стрельбами на полигоне "Ягорлик". В частности, он подчеркнул, что восстановление системы противовоздушной обороны является одним из важных приоритетов Украины.

"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины", - сказал он.

Турчинов также добавил, что в ходе учений были проведены контрольные испытания модернизированных зенитно-ракетных комплексов (С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ"). Целью учений была отработка системы противовоздушной обороны страны, "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".

 
Военные учения с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” на полигоне ВСУ “Ягорлик”

Военные учения с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” на полигоне ВСУ “Ягорлик”. Цель этих комплексных учений и испытаний - отработка системы багатоешелованої противовоздушной обороны страны, определения путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны. Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины, ведь именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и сознательного последовательного разрушения.

Опубликовано Александром Турчиновым П'ятниця, 2 ноября 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 ноября в Херсонской области на государственном испытательном полигоне "Ягорлик" начались боевые стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

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