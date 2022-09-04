В Сирии разбился военный вертолет с офицерами

Военный вертолет сирийской армии с офицерами на борту разбился к северо-востоку от города Хама в центральной части Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Sana.
Сообщается, что весь экипаж погиб. По предварительным данным, на борту было не менее трех человек, в том числе офицеры сирийской армии.
Вертолет выполнял тренировочный полет. Он загорелся и упал на жилой дом. По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности. Модель вертолета не называется, но Сирия преимущественно эксплуатирует технику российского и советского производства.
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