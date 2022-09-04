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У Сирії розбився військовий вертоліт з офіцерами

Фото: військовий вертоліт сирійської армії розбився біля міста Хама (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовий вертоліт сирійської армії з офіцерами на борту розбився на північний схід від міста Хама в центральній частині Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Sana.

Повідомляється, що весь екіпаж загинув. За попередніми даними, на борту було не менше трьох осіб, у тому числі офіцери сирійської армії.

Вертоліт виконував тренувальний політ. Він загорівся і впав на житловий будинок. За попередньою інформацією, аварія сталася через технічну несправність. Модель вертольота не називається, але Сирія переважно експлуатує техніку російського і радянського виробництва.

Раніше ми писали, що у Сирії заявили про удари Ізраїлю по аеропорту Алеппо. ЦАХАЛ подію не коментує.

Також стало відомо, що Росія повертає свої зенітно-ракетні комплекси з-300, які перебували в Сирії. Їх можуть використовувати у війні проти України.

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