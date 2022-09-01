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В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ не комментирует

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Алеппо, Четверг 01 сентября 2022 00:20
В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ не комментирует Фото: в Сирии заявили об ударах Израиля по аэропорту Алеппо (idf.il)
Автор: Артур Родивилов

В Сирии заявили, что Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ информацию не комментирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il

Согласно организации The Syrian Observatory for Human Rights, объектом атаки были расположенные рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты.

Иранские СМИ сообщают, что удар по аэропорту был нанесен перед тем, как там должен был совершить посадку самолет из Ирана, самолет изменил курс и приземлился в аэропорту Дамаска.

Вечером 31 августа сирийские СМИ сообщили о новой атаке ЦАХАЛа. Удары наносились по целям в Дамаске и его окрестностях.

Напомним, в ночь на 22 июля израильская авиация нанесла удары и уничтожила завод по производству дронов возле Дамаска.

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