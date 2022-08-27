Россия начала возвращать свои системы ПВО из Сирии, - СМИ
Россия возвращает свои зенитно-ракетные комплексы С-300, которые находились в Сирии. Их могут использовать в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Kan.
Издание обнародовало снимки, на которых можно заметить, что Россия перебросила из Масиафа на свою базу в Тартусе зенитную батарею типа С-300.
В Тартусе она была погружена на судно и направлена в Россию. Возможно, ЗРК С-300 могут использовать в войне против Украины на фоне дефицита вооружения, который сейчас наблюдается в армии оккупантов.
Также на снимках можно заметить исчезновение развернутой в прошлом месяце батареи, которая предназначалась для защиты неба над российской базой "Хамим" и портом Тартус.
Cпутниковый снимок локации, где находились системы ПВО РФ (ImageSatIntl)
Напомним, ранее стало известно, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины.
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