В Сирии продолжились обстрелы после объявления перемирия

В районе города Рас-эль-Айн в Сирии, несмотря на прекращение огня, о котором в четверг договорились США и Турция, произошли обстрелы. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в пятницу, 18 октября, произошли пулеметные обстрелы из турецкого пограничного города Джейланпынар в сторону Рас-эль-Айн, а также зафиксирован столб дыма в одной из частей города.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Такое решение было принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции по отношению Турции. Также он заявил, что не рассчитывал на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня в Сирии.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате турецкой военной операции в северо-восточной части Сирии приграничный регион пришлось покинуть более 130 тыс. местным жителям. Большинство людей жили в сельских районах вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.