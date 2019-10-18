У Сирії продовжились обстріли після оголошення перемир'я

В районі міста Рас-ель-Айн в Сирії, незважаючи на припинення вогню, про який у четвер домовилися США і Туреччина, відбулися обстріл. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в п'ятницю, 18 жовтня, сталися кулеметні обстріл з турецького прикордонного міста Джейланпынар в бік Рас-ель-Айн, а також зафіксований стовп диму в одній з частин міста.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Таке рішення було прийнято після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана і віце-президента США Майкла Пенси.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде вводити нові санкції по відношенню Туреччини. Також він заявив, що не розраховував на таку швидкі домовленості з Туреччиною про припинення вогню в Сирії.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті турецької військової операції в північно-східній частині Сирії прикордонний регіон довелося покинути понад 130 тис. місцевим жителям. Більшість людей жили у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн.