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Совместные усилия Турции и США будут способствовать миру в Сирии, - Эрдоган

Новости » Политика    18.10.2019 - 06:31
Совместные усилия Турции и США будут способствовать миру в Сирии, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Он заявил, что будет спасено много жизней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен, что совместные усилия с Соединенными Штатами будут способствовать миру и стабильности после того, как обе стороны договорились приостановить военное наступление Турции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган заявил, что совместные усилия США в Сирии будут способствовать миру

"Господин президент, еще много жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества", - сказал президент Турции а ответ на пост в Twitter, в котором Трамп приветствовал сделку ранее в четверг как "отличную новость".

"Я уверен, что эти совместные усилия будут способствовать миру и стабильности в нашем регионе", - добавил Эрдоган.

Напомним, в четверг вечером стало известно, что Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".

РБК-Украина писало, что по итогам американско-турецких переговоров в Анкаре стороны договорились, что военные Турции будут в первую очередь контролировать "безопасную зону" на севере Сирии.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся.

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