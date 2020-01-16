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В Сирии обстреляли ракетами жилой квартал, есть погибшие

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 21:36
В Сирии обстреляли ракетами жилой квартал, есть погибшие
Фото: место обрушения (twitter.com/ChristerSfeir)

Ракетный обстрел привел к гибели 6 человек и ранению 15

В Алеппо (Сирия) в результате ракетного обстрела погибли 6 человек, 15 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина соссылкой на SANA.

Сообщается, что все раненые были доставлены в больницу "Ар-Рази" для получения необходимого лечения.

"Террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снаряда по кварталу Ас-Суккари, что привело к гибели 6 человек и ранению 15, также был причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов в последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии.

Ранее сообщалось, в конце декабря сообщалось, что российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети.

РБК-Україна писало, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

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