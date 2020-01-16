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У Сирії обстріляли ракетами житловий квартал, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 21:36
У Сирії обстріляли ракетами житловий квартал, є загиблі
Фото: місце обвалення (twitter.com/ChristerSfeir)

Ракетний обстріл призвів до загибелі 6 осіб і поранення 15

В Алеппо (Сирія) в результаті ракетного обстрілу загинули 6 людей, 15 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Повідомляється, що всі поранені були доставлені в лікарню "Ар-Разі" для отримання необхідного лікування.

"Терористичні угруповання, що базуються на заході і північному заході провінції Алеппо, випустили 3 ракетних снадрядів по кварталу Ас-Суккари, що призвело до загибелі 6 осіб і поранення 15, також був заподіяний матеріальний збиток", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 15 січня, більше десятка осіб були вбиті і 60 поранені в результаті авіаударів в останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії.

Раніше повідомлялося, в кінці грудня повідомлялося, що російські війська, які підтримують президента Сирії Башара Асада, нанесли авіаудари на північному заході Сирії. Загинули щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти.

РБК-Україна писало, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку тривогу у зв'язку з ескалацією бойових дій на північному заході Сирії, де, за повідомленнями, ведуться обстріл "коридорів" з яких мирні жителі тікають у пошуках безпеки. Він закликав сторони конфлікту негайно припинити військову конфронтацію і дати можливість доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню.

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