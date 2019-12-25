ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии

Новости » В мире     25.12.2019 - 05:40
Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети

Российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Об этом сообщили в "Сирийской обсерватории по правам человека", передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети.

Авиаудар поразил школу в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских войск наступают на Идлиб. Они намерены вывести мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

Ранее в Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.

РБК-Украина писало, что 7 декабря в Сирии по меньшей мере 20 гражданских лиц были убиты авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб.

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии В Госдуме анонсировали "широкую встречу" представителей парламентов РФ и Украины
Новости Украины Российская ФедерацияБашар АсадСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь