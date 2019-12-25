Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

Глава ООН призвал стороны конфликта немедленно прекратить бои и дать возможность доставить гуманитарную помощь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Об этом говорится в заявлении генсека, сообщает РБК-Украина. со ссылкой на сайт ООН.

Глава ООН призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

По его словам, участившиеся воздушные бомбардировки в сирийской провинции Идлиб угрожают жизни более трех миллионов жителей этого района. Погибли десятки мирных жителей, а по меньшей мере 80 тысяч были вынуждены бежать. Только за последнюю неделю район боевых действий покинули 30 тысяч человек.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, только с конца апреля, спасаясь от обстрелов и бомбардировок, из северо-западных районов бежали 400 тысяч человек. А согласно информации, полученной офисом Верховного комиссара по правам человека, за это время погибли 1300 сирийцев.



Вот уже более семи месяцев, напоминают в ООН, там продолжаются вооруженные столкновения, обстрелы, воздушные удары, в том числе с применением "бочковых бомб". Все это катастрофическим образом сказалось на жизни людей. Разрушена и повреждена инфраструктура, включая школы и больницы. Все труднее доставлять нуждающимся гуманитарную помощь.

Районы, подконтрольные правительству, подвергаются беспорядочным обстрелам. В последнее время воздушные бомбардировки только участились и вызвали новую волну внутренних беженцев. Опасаясь эскалации насилия, свои дома покидают и жители прифронтовых районов на юге провинции Идлиб, где активизировались боевые действия.

Некоторые гуманитарные организации были вынуждены приостановить работу, а между тем переселенцам отчаянно нужна помощь: многие из-за обстрелов и бомбежек не ели и не спали вот уже несколько дней. Эти люди нуждаются в продовольствии, укрытии, медицинской помощи и предметах первой необходимости.

Во временных лагерях не хватает топлива. Их обитателям приходится жечь все, что оказывается под рукой: старую одежду, одеяла, автомобильные шины. Кое-где несколько семей обогревают на ночь одну палатку и собирают туда детей, а сами на холоде следят за тем, чтобы она не загорелась.

Генеральный секретарь призвал стороны конфликта создать условия для оказания помощи мирным жителям.

"Для того, чтобы ООН и ее гуманитарные партнеры могли и дальше вести на севере Сирии столь необходимую работу, необходимо обеспечить им постоянный, беспрепятственный и безопасный доступ к гражданскому населению, в том числе путем трансграничных поставок (гуманитарной помощи, - ред.)", - заявил генсек ООН.