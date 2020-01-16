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В результате нового авиаудара в Сирии погибли более 10 человек

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 04:57
В результате нового авиаудара в Сирии погибли более 10 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еще более 60 человек получили ранения

В среду, 15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов в последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что авиаудар совершили после того, как 12 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в провинци. Сделка была заключена при посредничестве Турции и России.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек были убиты в результате забастовок на рынке и в промышленной зоне в городе Идлиб. Есть сообщения о людях, которые все еще похороненных под завалами.

Напомним, 5 января жертвами авиаударов и обстрелов населенных пунктов в Идлибе (Сирия) за сутки стали еще десять мирных жителей, более 20 получили ранения.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети.

РБК-Україна писало, що Организация Объединенных Наций (ООН) сообщает о сотнях тысяч беженцев после авианалетов на Идлиб (Сирия).

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