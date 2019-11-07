В Сирии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, есть жертвы

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В результате взрыва погиб один человек

В Сирии в четверг, 7 ноября, произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Баниас на северо-западе страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что нефтеперерабатывающий завод Баниас является одним из крупнейших в Сирии. В результате взрыва один человек погиб, еще несколько получили ранения. Что стало причиной взрыва пока неизвестно.

Напомним, в середине сентября в Саудовской Аравии произошла атака на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, который является одним из крупнейших НПЗ в мире. Атака осуществлялась с помощью дронов. Саудовская Аравия и США обвинили в атаке на НПЗ Иран.

Также РБК-Украина сообщало, что в США заявили о готовности применять силу при защите нефтяные месторождения в Сирии. По словам главы Пентагона Марка Эспера, США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

Кроме этого сообщалось, что в Госдепартаменте США заявили, что не эксплуатируют сирийскую нефть в интересах Америки. Как сообщили в Госдепе, сирийская нефть используется в интересах местной власти.