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У Сирії на нафтопереробному заводі стався вибух, є жертви

Новини » В світі     07.11.2019 - 23:50
У Сирії на нафтопереробному заводі стався вибух, є жертви
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

В результаті вибуху загинула одна людина

У Сирії в четвер, 7 листопада, стався вибух на нафтопереробному заводі Баніас на північно-заході країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що нафтопереробний завод Баніас є одним з найбільших в Сирії. В результаті вибуху одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Що стало причиною вибуху поки невідомо.

Нагадаємо, в середині вересня у Саудівській Аравії відбулася атака на нафтопереробний завод Saudi Aramco, який є одним з найбільших НПЗ в світі. Атака здійснювалась з допомогою дронов. Саудівська Аравія і США звинуватили в атаці на НПЗ Іран.

Також РБК-Україна повідомляло, що у США заявили про готовність застосовувати силу при захисті нафтові родовища в Сирії. За словами глави Пентагону Марка Еспера, США будуть підтримувати контроль над нафтовими родовищами на північному сході Сирії.

Крім цього повідомлялося, що у Держдепартаменті США заявили, що не експлуатують сирійську нафту в інтересах Америки. Як повідомили в Держдепі, сирійська нафта використовується в інтересах місцевої влади.

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