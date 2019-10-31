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В Сирии на границе с Турцией из-за теракта погибли 8 человек

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 14:53
В Сирии на границе с Турцией из-за теракта погибли 8 человек
Иллюстративное фото (GettyImages)

В результате нападения погибли 8 человек, еще не менее 30 были ранены

В Сирии близ границы с Турцией взорвался заминированный автомобиль, погибли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что инцидент произошел в регионе, находящемся под контролем сирийских повстанцев, что получают поддержку от Турции.

"В городе Африн на одной из оживленных торговых площадей взорвался заминированный автомобиль. На фотографиях, выложенных в соцсетях, видны пожары и разрушения", - говорится в сообщении.

Отметим, что в данном регионе часто встречаются теракты, они происходят в населенных арабами городах, находящихся под контролем протурецких сирийских формирований.

Фото: взрывы в Сирии (twitter.com.lev_24)

Напомним, в ходе масштабного вооруженного столкновения на севере Сирии с армией Турции погибли шесть сирийских солдат. Это первый масштабный бой между правительственной армией Сирии и турецкими военными после того как Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье турецкие военные сообщили об обстрелах со стороны курдских сил. В результате обстрела города Рас-аль-Айн погиб один турецкие военный.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии. По его словам, курдские силы должны покинуть приграничные территории с "безопасной зоной" в Сирии, если этого не случится, Турция возобновит военные действия.

Эрдоган заявил о готовности расширить "безопасную зону" Эрдоган назвал дату начала совместного с РФ патрулирования в Сирии
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