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У Сирії на кордоні з Туреччиною через теракт загинули 8 осіб

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 14:53
У Сирії на кордоні з Туреччиною через теракт загинули 8 осіб
Ілюстративне фото (GettyImages)

В результаті нападу загинули 8 осіб, ще не менше 30 були поранені

В Сирії біля кордону з Туреччиною вибухнув замінований автомобіль, загинули 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що інцидент стався в регіоні, що знаходиться під контролем сирійських повстанців, що отримують підтримку від Туреччини.

"В місті Афрін на одній з жвавих торгових площ вибухнув замінований автомобіль. На фотографіях, викладених у соцмережах, видно пожежі і руйнування", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в даному регіоні часто зустрічаються теракти, вони відбуваються в населених арабами містах, що перебувають під контролем протурецької сирійських формувань.

Фото: вибухи в Сирії (twitter.com.lev_24)

Нагадаємо, в ході масштабного збройного зіткнення на півночі Сирії з армією Туреччини загинули шестеро сирійських солдатів. Це перший масштабний бій між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю турецькі військові повідомили про обстріл з боку курдських сил. В результаті обстрілу міста Рас-аль-Айн загинув один турецький військовий.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про можливості нової військової операції в Сирії. За його словами, курдські сили повинні покинути прикордонні території з "безпечною зоною" в Сирії, якщо цього не станеться, Туреччина відновить військові дії.

Ердоган заявив про готовність розширити "безпечну зону" Ердоган назвав дату початку спільного з РФ патрулювання в Сирії
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