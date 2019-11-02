В Сирии на городском рынке прогремел взрыв, есть жертвы

Фото: место происшествия (aa.com.tr)

Среди погибших есть дети

В Сирии в городе Телль-Абъяд произошел взрыв на рынке, в результате чего погибли десять человек, в том числе и дети, а также еще несколько людей получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анатолийское агентство.

Как сообщается, город находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА).

Отмечается, что возле рынка взорвался припаркованный автомобиль. Жертвами взрыва стали мирные жители.

Напомним, в ходе масштабного вооруженного столкновения на севере Сирии с армией Турции погибли шесть сирийских солдат. Это первый масштабный бой между правительственной армией Сирии и турецкими военными после того как Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.

Кроме того, резидент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии. По его словам, курдские силы должны покинуть приграничные территории с "безопасной зоной" в Сирии, если этого не случится, Турция возобновит военные действия.