У Сирії на міському ринку прогримів вибух, є жертви

Фото: місце події (aa.com.tr)

Серед загиблих є діти

У Сирії в місті Телль-Аб'яд стався вибух на ринку, в результаті чого загинули десять людей, в тому числі і діти, а також ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анатолійське агентство.

Як повідомляється, місто знаходиться під контролем турецької армії і бійців так званої "Сирійської вільної армії" (ССА).

Відзначається, що біля ринку вибухнув припаркований автомобіль. Жертвами вибуху стали мирні жителі.

Нагадаємо, в ході масштабного збройного зіткнення на півночі Сирії з армією Туреччини загинули шестеро сирійських солдатів. Це перший масштабний бій між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.

Крім того, резидент Туреччині Реджеп Ердоган заявив про можливості нової військової операції в Сирії. За його словами, курдські сили повинні покинути прикордонні території з "безпечною зоною" в Сирії, якщо цього не станеться, Туреччина відновить військові дії.