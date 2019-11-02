ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сирії на міському ринку прогримів вибух, є жертви

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 16:25
У Сирії на міському ринку прогримів вибух, є жертви
Фото: місце події (aa.com.tr)

Серед загиблих є діти

У Сирії в місті Телль-Аб'яд стався вибух на ринку, в результаті чого загинули десять людей, в тому числі і діти, а також ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анатолійське агентство.

Як повідомляється, місто знаходиться під контролем турецької армії і бійців так званої "Сирійської вільної армії" (ССА).

Відзначається, що біля ринку вибухнув припаркований автомобіль. Жертвами вибуху стали мирні жителі.

Нагадаємо, в ході масштабного збройного зіткнення на півночі Сирії з армією Туреччини загинули шестеро сирійських солдатів. Це перший масштабний бій між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.

Крім того, резидент Туреччині Реджеп Ердоган заявив про можливості нової військової операції в Сирії. За його словами, курдські сили повинні покинути прикордонні території з "безпечною зоною" в Сирії, якщо цього не станеться, Туреччина відновить військові дії.

Туреччина пригрозила відправити бойовиків ІД в рідні країни В Афганістані в результаті вибуху загинули діти
Новини України СиріяВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся