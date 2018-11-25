В Сирии боевики убили 47 бойцов курдских отрядов

Фото: война в Сирии (из открытых источников)

Также, во время нападений погибли 39 боевиков ИД

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики "Исламского государства" (ИГ) убили 47 бойцов "Демократических сил Сирии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в субботу, 24 ноября, боевики 3 раза осуществили атаки в селах вблизи работающего нефтяного месторождения Аль-Танак, которое также является боевой позицией "Демократчних сил Сирии" (SDF).

По словам представителя SDF Мустефы Бали, боевые действия продолжались в течение всего дня. Помощь "Демократическим силам Сирии" с воздуха оказывали силы коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что "Исламское государство" также подтвердила атаки в провинции. По данным центра мониторинга, во время нападений погибли и 39 боевиков ИГ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики террористической организации "Исламское государство" обстреляли реактивными снарядами с ядовитыми газами сирийский город Алеппо. В результате обстрела пострадали 44 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции по селу Шаафа погибли по меньшей мере 11 мирных жителей.