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В Сирии в результате авиаудара коалиции погибли 11 человек

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 05:59
В Сирии в результате авиаудара коалиции погибли 11 человек
Фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

По неподтвержденной информации, среди погибших - три женщины и пятеро детей

В Сирии заявили, что в результате авиаудара международной коалиции по деревне Шаафа погибли по меньшей мере 11 мирных жителей. Об этом сообщили источники и государственное телевидение Сирии, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

Собеседники агентства утверждают, что среди погибших - три женщины и пятеро детей.

Также отмечается, что количество жертв авиационного удара может возрасти, поскольку под обломками зданий еще остаются люди.

Напомним, 17 ноября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в Сирии в результате авиаударов коалиции по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 17 детей и 12 женщин.

Тогда наблюдатели отметили, что были ли погибшие мужчины боевиками ИГИЛ точно неизвестно.

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Новости Украины КоалицияавиаударыСирия
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