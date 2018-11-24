В Сирии в результате авиаудара коалиции погибли 11 человек

Фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

По неподтвержденной информации, среди погибших - три женщины и пятеро детей

В Сирии заявили, что в результате авиаудара международной коалиции по деревне Шаафа погибли по меньшей мере 11 мирных жителей. Об этом сообщили источники и государственное телевидение Сирии, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

Собеседники агентства утверждают, что среди погибших - три женщины и пятеро детей.

Также отмечается, что количество жертв авиационного удара может возрасти, поскольку под обломками зданий еще остаются люди.

Напомним, 17 ноября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в Сирии в результате авиаударов коалиции по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 17 детей и 12 женщин.

Тогда наблюдатели отметили, что были ли погибшие мужчины боевиками ИГИЛ точно неизвестно.