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У Сирії бойовики вбили 47 бійців курдських загонів

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 09:08
У Сирії бойовики вбили 47 бійців курдських загонів
Фото: війна в Сирії (з відкритих джерел)

Також, під час нападів загинули 39 бойовиків ІД

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що у сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламської держави" (ІД) вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії". Про це повідомляє  РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, у суботу, 24 листопада, бойовики 3 рази здійснили атаки у селах поблизу працюючого нафтового родовища Аль-Танак, яке також є бойовою позицією "Демократчних сил Сирії" (SDF).

За словами представника SDF Мустефи Балі, бойові дії тривали протягом всього дня. Допомогу "Демократичним силам Сирії" з повітря надавали сили коаліції під керівництвом Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що "Ісламська держава" також підтвердила атаки в провінції. За даними центру моніторингу, під час нападів загинули й 39 бойовиків ІД.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами сирійське місто Алеппо. Внаслідок обстрілу постраждали 44 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Сирії в результаті авіаудару міжнародної коаліції по селу Шаафа загинули щонайменше 11 мирних жителів.

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