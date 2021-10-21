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В Сирии атаковали военную базу США: военные не пострадали

Автор: Наталья Скороход

В Аль-Танфе была совершена атака на небольшую удаленную военную базу США в Сирии. По словам двух официальных лиц США, американские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

кто мог быть ответственным за атаку, пока нет. Однако издание отмечает, что подобные атаки беспилотников против американских сил в Ираке были тактикой, используемой поддерживаемыми Ираном ополченцами, в первую очередь "Катаиб Хезболла".

Напомним, что в Сирии взорвался автобус с военными. В результате погибли военные.

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СирияСоединенные Штаты Америки