ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США оставят войска в Сирии для продолжения борьбы с ИГИЛ, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 10 августа 2021 19:36
США оставят войска в Сирии для продолжения борьбы с ИГИЛ, - Пентагон Фото: США оставят военных в Сирии (twitter.com/OIRSpox)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США оставят своих военных в Сирии, поскольку террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) не побеждена. Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами по борьбе с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Даны Строул.

По ее словам, США намерены сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии. Она отметила, что группировка ИГИЛ не побеждена и Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами в плане содействия в борьбе с боевиками.

"Десятки тысяч боевиков ИГИЛ содержатся под стражей в этой стране", - добавила Строул.

Представитель Пентагона подчеркнула, что США планируют предпринять дополнительные меры для урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ИГИЛ Сирия
NEWS
На Донбассе ранили трех украинских военных
На Донбассе ранили трех украинских военных
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости