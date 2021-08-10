США оставят войска в Сирии для продолжения борьбы с ИГИЛ, - Пентагон
США оставят своих военных в Сирии, поскольку террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) не побеждена. Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами по борьбе с боевиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Даны Строул.
По ее словам, США намерены сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии. Она отметила, что группировка ИГИЛ не побеждена и Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами в плане содействия в борьбе с боевиками.
"Десятки тысяч боевиков ИГИЛ содержатся под стражей в этой стране", - добавила Строул.
Представитель Пентагона подчеркнула, что США планируют предпринять дополнительные меры для урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии.