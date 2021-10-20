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В столице Сирии взорвался автобус с военными, погибли 14 человек

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Дамаск, Среда 20 октября 2021 16:04
В столице Сирии взорвался автобус с военными, погибли 14 человек Фото: в столице Сирии взорвался автобус с военными (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В столице Сирии Дамаске подорвался автобус с военнослужащими. Погибли 14 человек, еще трое получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Взрыв был следствием атаки террористов в момент, когда автобус с военнослужащими проезжал по набережной реки Барада.

В результате теракта погибли 14 военнослужащих, трое получили ранения. Власти не сообщали о пострадавших среди гражданских.

Отмечается, что также было найдено третье взрывное устройство, однако саперам удалось его обезвредить.

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