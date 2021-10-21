У Сирії атакували військову базу США: військові не постраждали

В Аль-Танфі була здійснена атака на невелику віддалену військову базу США в Сирії. За словами двох офіційних осіб США, американські військові не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
хто міг бути відповідальним за атаку, поки немає. Однак видання зазначає, що подібні атаки безпілотників проти американських сил в Іраку були тактикою, використовуваною підтримуваними Іраном ополченцями, в першу чергу "Катаїб Хезболла".
Нагадаємо, що у Сирії вибухнув автобус з військовими. В результаті загинули військові.