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У Сирії атакували військову базу США: військові не постраждали

Автор: Наталья Скороход

В Аль-Танфі була здійснена атака на невелику віддалену військову базу США в Сирії. За словами двох офіційних осіб США, американські військові не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

хто міг бути відповідальним за атаку, поки немає. Однак видання зазначає, що подібні атаки безпілотників проти американських сил в Іраку були тактикою, використовуваною підтримуваними Іраном ополченцями, в першу чергу "Катаїб Хезболла".

Нагадаємо, що у Сирії вибухнув автобус з військовими. В результаті загинули військові.

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