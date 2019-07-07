В Сирии 20 человек погибли в результате очередной атаки российской авиации

В результате авиаудара российской авиации по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей. Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным Центра, авиаудар был нанесен в зоне деэскалации.

"Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 апреля 2019 года жертвами бомардировок среди мирных жителей в Сирии стали 2152 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что правозащитник сообщили, что по меньшей мере 544 мирных жителей двух провинций на северо-западе Сирии погибли, более 2000 человек получили ранения в результате наступления на последний оплот оппозиции, которое проводят начиная с апреля российские военные и войска, поддерживая режим Башара Асада.

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) запросила у России информацию о том, как она использует данные о расположении сирийских больниц.