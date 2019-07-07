У Сирії 20 людей загинули в результаті чергової атаки російської авіації

В результаті авіаудару російської авіації по місту Мухамбаль в провінції Ідліб загинули близько 20 осіб, у тому числі 13 дітей. Про це йдеться в повідомленні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними Центру, авіаудар був нанесений в зоні деескалації.

"Близько 20 мирних жителів, у тому числі 13 дітей і одна жінка, були вбиті у результаті удару військових літаків сирійського режиму, бойових літаків Росії, а також наземного обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з 30 квітня 2019 року жертвами бомардувань серед мирних жителів в Сирії стали 2152 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що правозахисник повідомили, що щонайменше 544 мирних жителів двох провінцій на північному заході Сирії загинули, понад 2000 осіб отримали поранення в результаті наступу на останній оплот опозиції, яке проводять починаючи з квітня російські військові і війська, підтримуючи режим Башара Асада.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) попросила у Росії інформацію про те, як вона використовує дані про розташування сирійських лікарень.