ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ООН заинтересовались ролью России в бомбардировках больниц в Сирии

Новости » Политика    26.06.2019 - 06:59
В ООН заинтересовались ролью России в бомбардировках больниц в Сирии
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

От бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц

Организация Объединенных Наций (ООН) запросила у России информацию о том, как она использует данные о расположении сирийских больниц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Подобные вопросы к России возникли в связи с серией авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали, в том числе, медицинские учреждения.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая в Совете безопасности, выразил сомнения в том, что больницы, предоставляющие организации свои координаты, защищены.

С конца апреля российские ВВС и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама.

Официальный Дамаск утверждал, что цель атак - уничтожение объектов джихадистов, но, по информации представителей ООН и Всемирной организации здравоохранения, от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц.

По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.

Напомним, 17 июня в Сирии не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска).

В Кремле назвали захват украинских моряков неподсудным трибуналу ООН В Совбезе ООН осудили нападения на танкеры в Оманском заливе
Новости Украины ООНРоссийская ФедерацияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь