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Жертвами бомбардировок РФ в северо-западной Сирии стали более 500 человек

Новости » Общество    07.07.2019 - 04:02
Жертвами бомбардировок РФ в северо-западной Сирии стали более 500 человек
Иллюстративное фото (GettyImages)

Еще более 2 тыс. человек получили ранения

Правозащитник сообщили, что по меньшей мере 544 мирных жителей двух мятежных провинций на северо-западе Сирии погибли, более 2000 человек получили ранения в результате наступления на последний оплот оппозиции, которое проводят начиная с апреля российские военные и войска, поддерживая режим Башара Асада. Об этом пишет "Голос Америки"

Отмечается, что начиная с 26 апреля российская военная авиация начала оказывать поддержку сирийской правительственной армии в наступлении на провинцию Идлиб и прилегающие к ней районы провинции Хама.

"Сирийская сеть по соблюдению прав человека (SNHR) - организация, которая отслеживает гибель мирных жителей в Сирии и передает информацию об этом различным подразделениям ООН - заявила в субботу, что в результате сотен атак, осуществленных российскими и сирийскими военными, погибли 544 мирных жителя, в том числе, 130 детей. Ранения получили еще 2117 человек", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) запросила у России информацию о том, как она использует данные о расположении сирийских больниц. 

РБК-Украина писало, что ранее в результате российского авиаудара в Сирии погибли, по меньшей мере, 25 человек, главным образом мирные жители.

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