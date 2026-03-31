Siri стане багатозадачною. Apple тестує нову функцію, - Bloomberg

За словами джерел видання, компанія розробляє цю функцію в межах iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27, які планують випустити наприкінці року.

Йдеться про можливість поєднувати кілька команд в одному зверненні до Siri. Наприклад, користувач зможе попросити помічника перевірити погоду, створити зустріч у календарі й одразу надіслати повідомлення - без необхідності формулювати кожен запит окремо.

Наразі Siri підтримує послідовні команди без повторного вживання слів "Siri" або "Привіт, Siri", однак кожну дію все одно обробляє окремо. Саме через це помічник часто вважають менш зручним порівняно з новими ШІ-рішеннями.

За даними Bloomberg, ця розробка є частиною ширшого оновлення Siri. Apple прагне зробити помічника більш корисним, здатним краще розуміти контекст, особисту інформацію користувача і те, що відображається на екрані.

Очікується, що нову Siri та інші функції Apple Intelligence компанія покаже на конференції WWDC 8 червня.

Siri як чат-бот

Крім багатозадачності, компанія, за даними видання, працює над тим, щоб Siri діяла більше як чат-бот. Також Apple готує окремий застосунок для помічника і функцію, яка дозволить отримувати та узагальнювати інформацію з інтернету в межах внутрішнього проєкту World Knowledge Answers.

У перспективі це має дати Siri змогу виконувати складніші ланцюжки дій, зокрема знаходити фотографію, редагувати її й одразу надсилати контакту за однією командою.

Нова клавіатура

Окремо Apple, як стверджують джерела, тестує оновлену системну клавіатуру. Вона має покращену автокорекцію і зможе пропонувати альтернативні слова за принципом сервісів на кшталт Grammarly. Остаточного рішення щодо запуску цього інструмента компанія ще не ухвалила.