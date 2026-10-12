Без податків для бюджету експорт брухту не допоможе відбудові металургії, - експерт

Представники металургійної галузі наполягатимуть на продовженні нульової квоти на експорт металобрухту з України, доки не буде знайдено механізм, за якого держава зможе отримувати дохід від такого експорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку президента галузевого об'єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова для ГМК-центру.

Більшість підприємств постраждали від обстрілів

Він зазначив, що галузь переживає складні часи, оскільки ключові металургійні підприємства були змушені зупинити роботу після ракетних обстрілів.

Однак Каленков не вважає поточну ситуацію в галузі аргументом на користь відновлення експорту металобрухту, оскільки відновлення роботи комбінатів "значною мірою залежить від того, чи ми зможемо купувати брухт всередині України".

За словами експерта, це один із багатьох чинників, здатний прискорити відновлення виробництва, зокрема для підприємств електрометалургії, як-от "Інтерпайп".

"Крім того, такі меткомбінати, як "Запоріжсталь" і "Каметсталь", опрацьовують можливість мінімізації використання чавуну (з урахуванням втрати контролю над Покровською вугільною групою) і максимізації використання металобрухту в технологічному ланцюжку під час виробництва сталі", – зауважив він.

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Відновлення експорту загрожує дефіцитом

Експерт також нагадав про стратегічне значення брухту для України та зауважив, що у міру відновлення країни очікується істотне зростання частки електрометалургії в металургійній галузі, а разом із нею – і зростання споживання брухту всередині України.

Електрометалургія ж є екологічнішим способом виробництва щодо викидів CO₂, даючи змогу українській металургії відповідати європейським екологічним стандартам (CBAM).

Ключовим чинником для розвитку цього напряму стане саме доступ до сировини, ресурс якої в Україні вже обмежений. І за словами експерта, відновлення експорту брухту нині неминуче призведе до його дефіциту – можливо, за рік, а може, через 3-5 років.

"Увесь металобрухт, який перебуває в Україні, може і має бути перероблений тут, на українських металургійних комбінатах. Українська держава отримає від цього в рази, а то й на порядок більше надходжень, ніж просто від експорту брухту зараз", – пише Каленков.

Він наголосив, що крім того, значна частина брухтозаготівельної галузі працює "в сіру" – за схемами з використанням ФОП. Тож платежі до бюджету від експортної діяльності мінімальні, а валютна виручка нерідко не повертається в країну.

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Експорт має приносити користь Україні

За словами Каленкова, єдиний спосіб відновити експорт металобрухту – зробити так, щоби цей експорт супроводжувався платежами на користь бюджету.

Для цього, зокрема, є два шляхи. Перший передбачає повернення до експортного мита в розмірі 180 євро/т, яке слід поширити на експорт до ЄС (з урахуванням положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом).

Другий передбачає квотування. При цьому експерт вважає можливим запровадити певні квоти, які не будуть значно підривати поточну і майбутню конкурентоспроможність української металургії.

"Але ці квоти, на мою думку, мають якось реалізовуватися на аукціонах Prozorro, щоб держава все ж таки хоч щось заробляла від цього експорту. Інакше, якщо просто відкрити експорт, ефект для держави виявиться нульовим – у частині надходження валютної виручки і надходжень до бюджету, але поточну й довгострокову конкурентоспроможність української металургії буде ґрунтовно підірвано", – резюмував він.