Металурги закликали не відкривати експорт брухту: спочатку потрібне дієве мито

Україна не повинна відкривати експорт металобрухту, доки держава не створить модель, яка гарантуватиме фіскальний ефект для бюджету та захист внутрішнього ринку.

Умови для відновлення експорту

У Федерації нагадали, що нині в Україні діє нульова квота на експорт брухту чорних металів. Водночас попередня ставка експортного мита у 180 євро за тонну, яка діяла протягом десяти років, завершилася: з 16 вересня ставка повернулася до базового рівня 10 євро за тонну.



На думку металургів, відкривати експорт за таких умов передчасно.

"Позиція металургів однозначна: відкривати експорт до врегулювання питання мита не можна", - йдеться у заяві Федерації.



У галузі звертають увагу, що раніше значні обсяги українського брухту постачалися до країн ЄС у преференційному режимі. Через це, за оцінкою Федерації, держава не отримувала того фіскального ефекту, який міг би забезпечувати експорт стратегічної сировини.

Тому у ФМУ наполягають: якщо механізм експортного мита буде відновлено, він має реально застосовуватися незалежно від країни призначення.

Переробка брухту приносить більше коштів

Окремо металурги наголошують на різниці між прямим експортом брухту та його переробкою всередині України.

За розрахунками галузі, переробка однієї тонни брухту в металопродукцію може забезпечувати близько 15 тис. грн податків і зборів та близько 1,2 тис. доларів валютних надходжень. У той час як прямий експорт брухту дає близько 250-350 доларів валютної виручки на тонну і значно менший фіскальний ефект.



У Федерації також підкреслюють, що нинішнє падіння споживання брухту не слід вважати довгостроковим. Українські металургійні підприємства зараз зазнають російських атак і вимушено скорочують виробництво, але після відновлення потужностей попит на сировину може повернутися.

Чому попит на брухт може зрости

У ФМУ прогнозують, що роль брухту зростатиме через декарбонізацію металургії та адаптацію до CBAM, оскільки ця сировина має нижчий вуглецевий слід.



"Ми не виступаємо проти експорту. Йдеться лише про послідовність рішень: спочатку держава має законодавчо відновити ефективне експортне мито, яке працюватиме для всіх напрямків, і лише після цього можна переглядати нульову квоту", - кажуть у ФМУ.