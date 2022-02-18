Сирены, очереди и сбой связи: что происходит в ОРДЛО после заявлений об эвакуации

Сирены в Донецке

В оккупированном Донецке включили сирены гражданской обороны. Отметим, обычно сирены в городе включают два-три раза в месяц, но после предупреждения оккупационных властей. На этот раз отдельно предупреждения не было. Но после заявлений главарей "ЛДНР" людям на мобильные телефоны пришли смс об эвакуации.

Проблемы с мобильной связью

Местные Telegram-паблики сообщают, что на фоне эвакуации начались проблемы мобильной связью в Донецке. В частности, о сбое сообщают абоненты оператора "Феникс" из разных районов города.

Очереди на заправках и возле банкоматов

В сети уже появляются фото и видео очередей на заправках и возле банкоматов. Местные жители пытаются заправить свои авто и снять наличные перед эвакуацией.

Фото: очереди на заправках в Луганске

Людей будут эвакуировать автобусами

Оккупационные власти распространили информацию о местах и времени сбора для эвакуации. В частности, в каждом районе Донецка определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Первые рейсы на российскую границу ожидаются в 19:00 по Киеву.

Эвакуировать будут не всех

В сети распространяются фото объявлений, в которых указано, что мужчинам в возрасте 18 - 55 лет запрещено покидать оккупированные территории.

Фото: объявление в ОРЛО

Тем временем уже началась эвакуация детских домов и интернатов из Донецка и Луганска.